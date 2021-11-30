Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları ve iş yerlerinin de tabelaları uçtu.

[Fotoğraf: AA]

Ağaç kökünden söküldü

Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Cevizlidere Caddesi'ndeki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Market çalışanlarının haber vermesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı budadıktan sonra bulunduğu yerden kaldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Şiddetli rüzgar iş merkezinin çatısını uçurdu

Dün geceden bu yana esen şiddetli rüzgar, Altındağ’ın Hacı Bayram mahallesi Şehit Yaşar Akansel Sokak’ta bulunan Özgürler İş Merkezi’nin otopark kısmında bulunan bir çatıyı uçurdu.

Çatıdan düşen parça, şans eseri can ve mal kaybına yol açmadı.

Esnaf da tezgahlarını toplamak zorunda kaldı.

Çubuk'ta şiddetli rüzgar ahırların çatılarına zarar verdi

Çubuk ilçesinde aralıklarla süren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallerde bulunan bazı ahırların çatıları zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Süleyman Şah Ortaokulu'nun dış yüzeyindeki mantolama yerinden koptu. Görevliler, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İlçede zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Yarın sabah kar geliyor

Başkent'te yağmurun gece boyunca aralıklarla sürmesi, sabahtan itibaren de bazı bölgelerde karla karışık yağması bekleniyor.