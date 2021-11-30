Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da bazı tamirhanelerde çalıntı veya hacizli araçların ucuz fiyattan alındıktan sonra parçalanarak satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Birçok araç parçası bulundu

Araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip parça parça satıldığını belirleyen polis, Evren Sanayi Sitesi'ndeki 12 iş yerine operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, parçalanmış 13 araç ile şasi numarası değiştirilmiş 44 araç motoru ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Emniyette sorgusuna başlanan şüphelilerin, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.