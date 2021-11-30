Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, 09.00-17.00 saatlerinde Dibekören, Akkkaya, Dibecik, Acısı, Çağabey, Güneyce, Ayvaşık mahallelerine, 09.30-12.00 saatlerinde ise Kurtuluş Mahallesi'nin bir bölümü ile Kaplan ve Kozalan'a elektrik verilemeyecek.