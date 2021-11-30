Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda elektrik kesintisi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yarın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılacak.
Bu kapsamda, 09.00-17.00 saatlerinde Dibekören, Akkkaya, Dibecik, Acısı, Çağabey, Güneyce, Ayvaşık mahallelerine, 09.30-12.00 saatlerinde ise Kurtuluş Mahallesi'nin bir bölümü ile Kaplan ve Kozalan'a elektrik verilemeyecek.
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