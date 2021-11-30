Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: A]
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 2'si kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 kilo 850 gram kubar esrar ve 425 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Batman Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Manisa’da mevsimin ilk karı yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz