İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 kilo 850 gram kubar esrar ve 425 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.