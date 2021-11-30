Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, meydana gelen olayda, oyun oynamak için sokağa çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Mert Dilek'i altına alan köpeklerden biri, bir anda yüzünü ısırmaya başladı. Komşularının yardımıyla köpek uzaklaştırılırken, çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yüzüne 60 dikiş atıldı

Olayı duyarak geldiği yerde çocuğunu kanlar içerisinde yerde gören anne 41 yaşındaki Meral Dilek, sinir krizi geçirerek bayıldı. Hastaneye kaldırılarak burada kuduz aşısı yapılan Mert’in bir dişi kırıldı. Yüzünde derin kesikler bulunan Mert'e 60 dikiş atıldı.

Yaşadığı olaydan çok etkilendiğini dile getiren Mert Dilek, “Üzerime atladı. Bir anda yüzüme doğru saldırmaya başladı. Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum” dedi.

Anneden belediyelere tepki: Ya çocuğum ölseydi?

Çocuğunun yaşadığı olayla ilgili konuşan annesi Meral Dilek, şunları söyledi:

"Mert'i o şekilde görünce bayıldım. Komşular müdahale etmiş. Mahallede dolaşamıyoruz. Psikolojim o kadar bozuldu ki psikolojik tedavi görmeye başladım."

Anne Dilek, belediyeyi arayarak konuyla ilgili bilgi vermelerine rağmen kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyledi, belediyelere tepki gösterdi:

"Büyükşehir dâhil olmak üzere, tüm belediyelerden şikâyetçi olacağım. Benim ciğerlerim yandı, çocuğumun gözünü kaybetmesine milim kaldı. Hayvanseverler hayvana ufacık bir şey olduğunda hayvanları koruyorlar. Benim çocuğumu gelip kim koruyacak? Ya benim çocuğum ölseydi."

Mahallede çok sayıda başıboş köpeğin olduğunu söyleyen anne Dilek, "Hepsini toplasınlar. Geçen yine mahalleden bir kız çocuğuna saldırmışlar. Mahallede herkes bu olaylardan sonra artık sopayla geziyor." dedi.

"Dünyam yıkıldı"

50 yaşındaki baba Vural Dilek ise olay yaşandığında evde olmadığı ve telefonla eşinden haber aldığında dünyasının yıkıldığını söyledi.

Bu yaşanan durumla ilgili çözüm bulunmasını istediğini dile getiren baba Dilek, “Benim başıma gelen yarın bir başkasının başına da gelecek. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım” dedi.