Dev kafesler kayıklarla tek tek geziliyor, ağlar atılarak balıklar çekiliyor.

Türkiye'deki barajlarda hidroelektrik enerjisi üretiminin yanı sıra kafes balıkçılığı da yapılıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü de onlardan biri.

[Fotoğraf: İHA]

"Avrupa ülkelerinin önüne geçmiş durumdayız"

Balıkçılar soğuk havada erken saatlerde işe koyuluyor. 12 üretici, yetiştirdikleri balıkları birçok ile ve yurt dışına gönderiyor.

Kafes balıkçığı yapan Ahmet Okuyan, "Balıkçılıkta artık Avrupa ülkelerinin önüne geçmiş durumdayız. Şuan Norveç'in rakibiyiz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Toplam kapasitesi 6 bin 500 ton olan barajda, bu sene 2 bin 500 tona yakın alabalık ve somon üretimi bekleniyor.