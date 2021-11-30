Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuklarının eğitimi için ödenen 'Şartlı Nakit Transferi' yardımını alan Ramazan Kızılkaya hesabına 23 bin 580, Halil İbrahim İstemil 15 bin 400 ve Fahri Baksever de 2 bin 200 TL fazla para yatırıldığını gördü.

Yanlışlık olduğunu anlayan Kızılkaya, İstemil ve Baksever, gittikleri PTT şubesinde durumu anlatıp paranın fazlasını iade etti.

''23 bin 580 TL fazla parayla karşılaştım''

Ramazan Kızılkaya, "Her ay çocuklarımız için eğitim yardımı ödemeleri yapılıyor. Ben de sabah parayı çekmeye geldiğimde hesapta 23 bin 580 TL fazla parayla karşılaştım. Şaşırdım ve yanlışlık olduğunu fark ederek PTT müdürlüğüne konuyu anlattım. Yetkililer de sistem arızası nedeniyle yanlışlık olduğunu söylediler. Hakkım olmayan parayı tutanakla PTT yetkililerine teslim ettim" dedi.

Halil İbrahim İstemil ile Fahri Baksever de yanlışlıkla yatan fazla parayı tutanakla iade ettiklerini dile getirdi.