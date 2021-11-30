Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği illerden biri olan Karabük’te şiddetli rüzgar, kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Kartaltepe Mahallesi'nde fırtına ile birlikte uçan çatılar, park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Namık Kemal Mahallesi'nde ise garaj çatısı uçarak yandaki başka bir eve çarptı.

Yenimahalle’de de bir evin çatısından kopan duvar ve tuğlalar park halindeki aracın üzerine devrildi. Hurdaya dönen aracın sahibi Vedat Kırış, evinde oturduğu sırada ses duyduğunu, aşağıya indiğinde ise aracını bu halde bulduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Elektrik direkleri devrildi

Cevizkent Mahallesi'nde yine fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verirken, Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmandan kopan duvar parçaları yola düştü.

Kimsenin yara almadığı fırtınada, bazı bölgelerde elektrik ve telefon direkleri devrildi.