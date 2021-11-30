Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkent'te zehir taciri 30 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30’u tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 22 - 29 Kasım tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 kişiden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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