Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla son 1 ayda okul çevrelerinde yer alan umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Yaklaşık 299 personelin katılımıyla farklı tarihlerde yapılan uygulamalarda, ekipler 275 metruk bina, 24 riskli okul ve çevrelerini kontrol ederek 811 şahıs ve 66 aracı sorguladı.

Aramalarda bir şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda 2 şüpheliye ‘uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak’ suçlarından işlem yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Ekipler, uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlılarıyla mücadele kapsamında metruk bina, okul ve çevreleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.