Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de dev dalgalar oluşuyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da dünden beri etkili olan lodos sebebiyle denizde dev dalgalar oluştu. Şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi.
Dün öğlen saatlerinde başlayan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluştururken, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor.
Kadıköy Suadiye Sahili yürüyüş yolunda da dalgalar su birikintileri oluştu. Fotoğraf çekmek için kıyıya yaklaşanlar, aniden gelen dalgalar sebebiyle ıslandı.
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