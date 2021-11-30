Dün öğlen saatlerinde başlayan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluştururken, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor.

Kadıköy Suadiye Sahili yürüyüş yolunda da dalgalar su birikintileri oluştu. Fotoğraf çekmek için kıyıya yaklaşanlar, aniden gelen dalgalar sebebiyle ıslandı.