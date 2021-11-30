Antalya’nın Serik'te 27 Kasım'da başlayan ve ertesi gün de etkisini sürdüren sağanak sonrası meydana gelen taşkın yüzünden su basan sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, 13 personel ile Deniztepesi, Yeşilyurt, Üründü, Burmahancı, Sarıabalı, Kayaburnu, Eminceler, Çandır, Eskiyörük, Çakallık, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı ve Yukarıkocayatak mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tespitlere göre örtü altında çilek, domates, salatalık, biber ve kavun, açık alanda ise buğday ürünleri taşkında zarar gördü.

“7 mahallede ve birçok noktada ön tespitler bitti”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 27-28 Kasım'da sağanak ve fırtına nedeniyle özellikle Serik ve Kumluca ilçelerinde ağır hasar oluştuğunu söyledi.

İvedilikle hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Yazıcı, "İlk belirlemelerimize göre Serik'te 800 dekar kapalı, 100 dekar açık alan ve 11 mahallemiz etkilendi. 7 mahallede ve birçok noktada ön tespitler bitti, bugün tamamlarız. Kumluca'da ise yaklaşık 22 dekar alan zarar gördü" dedi.

Bu tür afetlerde ilk bilgilerin zaman zaman çok sağlıklı olmayabildiğine dikkati çeken Yazıcı, sular çekildikten sonra yeniden çalışma yapma gereği oluşabileceğini kaydetti.

"İki gün içerisinde tamamlanması planlanıyor"

Çalışmalara katılan ziraat mühendisi Mehmet Şahin Akşehir, sağanaktan etkilenen tüm mahallelerde çalışma yürüttüklerini, iki gün içerisinde çalışmaları tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Burmahancı Mahallesi Muhtarı Osman Bulut da yaklaşık 200 evde su baskını yaşandığını anlattı.

Üreticiler büyük zarara uğradı

Serası zarar gören Dilek Yılmaz, yağmur ve fırtınanın bir anda serayı yıktığını ve yaklaşık 20 ton ürününün etkilendiğini söyledi.

Üreticilerden Mehmet Köse ise sağanağın aşırı su nedeniyle seradaki domateslerin kökünün çürümeye başladığını, yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştuğunu dile getirdi.