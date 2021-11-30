Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
Bursa'da, bisikleti ile kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ahmet, sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi. Ağabeyi Zeynel Abidin, kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı.
Dün İznik yolu üzerinde bisikleti ile giderken ara sokağa dönmek isteyen kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden küçük Ahmet’in cenazesi Ahmet Yesevî Camii’nde yapıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına yakınları katıldı. Küçücük bedeni tabutla camiye getirilen Ahmet’in acısı yürekleri dağladı. Babası Kasım Mehmet ayakta durmakta güçlük çekerken, Ahmet’in 12 yaşındaki ağabeyi Zeynel Abidin’in göz yaşları herkesi üzdü.
Hayatının en ağır yükünü taşıdı
Kardeşinin tabutu başında göz yaşı döken Zeynel Abidin, cenaze namazından sonra hayatının en ağır yükünü taşıdı. Küçük kardeşinin tabutunun altına giren ve tekbirlerle taşıyan Zeynel Abidin, Ahmet’i gözyaşlarıyla uğurladı.
10 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Ahmet’in cenazesi ilçe kabristanına defnedildi.