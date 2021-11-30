Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Çeşme açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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