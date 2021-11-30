Fırtına nedeniyle Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yer alan şehirlerarası terminal binasının çatısı büyük bir gürültü ile çöktü.

Bu sırada terminal içinde bulunan bir vatandaşın kendini son anda dışarıya attığı görüldü.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.