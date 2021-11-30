Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'ta terminal binasının çatısı çöktü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şiddetli rüzgar nedeniyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şehirlerarası terminal binasının çatısı çöktü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Fırtına nedeniyle Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yer alan şehirlerarası terminal binasının çatısı büyük bir gürültü ile çöktü.
Bu sırada terminal içinde bulunan bir vatandaşın kendini son anda dışarıya attığı görüldü.
O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Zonguldak
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