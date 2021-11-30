Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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