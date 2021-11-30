Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afet durumunda mobil mutfaklar hizmete girecek
[Fotoğraf: İHA]
Konya Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek afetlerde vatandaşlara hızlı yemek hizmeti vermek için 2 tır ve 2 kamyondan oluşan 4 araçlık mobil mutfak ve ikram aracını hizmete aldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğal afet durumlarında vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından birisinin yemek olduğunu belirterek, bu konuda hizmet vermek üzere 4 mobil aracı hizmete sunduklarını söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Tüm doğal afet bölgelerinde hizmet verecek
Mobil mutfak ve ikram araçlarının doğal afetlerde vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek için önemli bir görevi yerine getireceğini anlatan Başkan Altay, “Araçlarımız döner dahil her türlü çorba ve sıcak yemek yapma ve servis etme imkanına sahip. Allah göstermesin ama ülkemizin her yerinde olası afet durumlarında görev yapacaklar. 1 tanesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından verilen toplam 4 aracımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Etiketler: Doğal Afet Konya
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