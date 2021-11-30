Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğal afet durumlarında vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından birisinin yemek olduğunu belirterek, bu konuda hizmet vermek üzere 4 mobil aracı hizmete sunduklarını söyledi.

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Tüm doğal afet bölgelerinde hizmet verecek

Mobil mutfak ve ikram araçlarının doğal afetlerde vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek için önemli bir görevi yerine getireceğini anlatan Başkan Altay, “Araçlarımız döner dahil her türlü çorba ve sıcak yemek yapma ve servis etme imkanına sahip. Allah göstermesin ama ülkemizin her yerinde olası afet durumlarında görev yapacaklar. 1 tanesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından verilen toplam 4 aracımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.