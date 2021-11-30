Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da dünden beri etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodosta şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Uzmanlar daha önce İstanbul'da saatte 150 kilometreye ulaşan rüzgarların ölçüldüğünü söyledi.

"Beylikdüzü'nde 130 kilometre hızla esti"

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınlamıştık. Dün kuvvetli rüzgar 130 kilometreye kadar ulaşarak can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarına neden oldu. Genel itibarıyla Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli rüzgar esti. Ama dünün en yüksek rüzgarı Beylikdüzü'nde 130 kilometre hızla oldu. Ancak dün ölçülen rüzgar hızı İstanbul için ölçtüğümüz en yüksek rüzgar değil.

En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde lodos fırınlarında 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometre saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.

"Rüzgarın hızını 18.00 itibarıyla kesmesini bekliyoruz"

Rüzgar hızının düne göre biraz hafiflediğini söyleyen Doğan, "Şu an itibarıyla yükseklerde 100 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olsa da alçak kesimlerde 70, 80, 90 civarında rüzgar hızlarımız mevcut. Bugün akşam 18.00 itibarıyla rüzgarın hızını kesmesini bekliyoruz. Bugün 12.00'a kadar esen rüzgarlar günün en yüksek rüzgarı olacak gibi duruyor. Zaten öğleden sonra lodostan karayele dönecek. Bu karayele dönüşle birlikte rüzgar hızının düşmesini bekliyoruz. Dün var olan risk bugün için geçerli değil. Rüzgar dünden hızını zaten düşürmüştü. Ancak bu düşüş bugün çatı uçması, ağaç devrilmesi olamayacağı anlamına gelmiyor. Ama dün ki kadar çok fazla kayıp ve zarar yaşanmayacak. Lodos olduğu için vatandaşların soba gazı, doğal gaz zehirlenmesine karşı tedbirli olması gerekiyor. Yine bağlı bulunan teknelere vatandaşların girmemesi gerekiyor. Dün olduğu gibi çatı uçması, ağaç devrilmesi, tabela devrilmesi olabilir" diye konuştu.

"Genel olarak 80 ile 90 kilometre arası bir rüzgar hızı var"

Doğan, "Kartal Aydos Dağı'nda 10.00 civarında 100 kilometre saat hızla rüzgar oldu. Yine Tuzla İTÜ yerleşkesi içinde 100 kilometreye ulaşan bir rüzgar oldu. Genel olarak 80 ile 90 kilometre arası bir rüzgar hızı var. Dün çok riskli olan Beylikdüzü'nde bugün 88 kilometre saate kadar ulaşan bir rüzgar var. Arnavutköy ise dün 125 kilometreye yakın rüzgar hızı vardı ancak şu an 80 kilometre civarında" dedi.

"Cuma günü Marmara'da lodos bekleniyor"

Önümüzdeki günler yağışlı sisteminin doğuya doğdu hareket edeceğini belirten Doğan, "Batı bölgelerimiz Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç yurdumuzun tamamı yağışlı olacak. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte iç bölgelerimizde kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışları hafif kar yağışları olacak. Lodos fırtınası biraz doğuya hareket ederek etkili olacak. Buralarda rüzgar hızını azalttığı için en fazla 80 km saate varan bir rüzgar hızı olacak. Yine Cuma günü Marmara'da lodos bekleniyor" diye konuştu.