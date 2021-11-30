Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Karayusuflu köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S. ve A.K.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Edirne PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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