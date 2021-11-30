Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad bölgesindeki çocukları spora yönlendirme çalışmaları kapsamında 300 spor kıyafeti ve malzemeleri dağıttı.

Tel Abyad Gençlik Ve Spor Merkezi Müdürü Mustafa Mustafa, Şanlıurfa Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Tel Abyad kent merkezinde 8 ve kırsalda 17 olmak üzere 25 okuldaki öğrencilere spor kıyafetleri dağıtıldığını açıkladı.

''Yüzleri gülsün bize yeter''

Mustafa, 25 okuldan 18 yaş altı 25 futbol takımı kurulacağını, 300 öğrenciye şort, tişört, pijama, futbol topu, kızlar için voleybol kıyafetleri ve spor ayakkabı dağıtıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunun için de 25 okula satranç malzemeleri dağıtıldı. Pinpon masaları da verildi. Çocuklar gelecek için bizim umudumuz. Onları en iyi geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yüzleri gülsün bize yeter."

"Gençlik merkezinde bulunmaktan çok mutluyum"

7. Sınıf öğrencisi Cansu Dede, Tel Abyad gençlik merkezinde bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Bize dağıtılan spor kıyafetlerinden dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir programdı." dedi.

6. Sınıf öğrencisi Muhammed Şaher de Tel Abayd Stadyumunu ilk defa gördüğünü, çimli bir sahada oynayıp eğlendiğini söyledi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.