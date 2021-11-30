Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yakalanan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartalları, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/HDSzk1eUxJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2021
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği Son Dakika Suriye
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