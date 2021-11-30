Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.
Demirci İlçesinde 1470 rakımlı Başalan ve 1600 rakımlı Büyük Yayla mevkilerinde kar yağışı başladı.
Fırtınanın da etkili olduğu bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Kar Yağışı Manisa
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