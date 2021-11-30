Demirci İlçesinde 1470 rakımlı Başalan ve 1600 rakımlı Büyük Yayla mevkilerinde kar yağışı başladı.

Fırtınanın da etkili olduğu bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düştü.