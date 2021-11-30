Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dalgalı denizden çıkamayınca halatla kurtarıldı
[fotoğraf: DHA]
Antalya'da, dalgalara rağmen girdiği denizden çıkamayan bir vatandaş, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin attığı halatla kurtarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Plajı'nda öğle saatlerinde dalgalara rağmen denize giren 36 yaşındaki Mustafa Zeren, bir süre sonra sudan çıkamadı.
Zeren'in sonra sudan çıkmaya çalıştığını görenler, 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Zeren'in bulunduğu noktaya halat attı. Halatı tutan Zeren, kıyıya çekildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Zeren, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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