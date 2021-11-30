Tekirdağ'da, jandarma ekipleri, İstanbul'da yaşayan K.K., T.C., M.K. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi Çerkezköy ilçesine getirerek, satacağını belirledi.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'dan gelen şüphelilerin aracını takibe alan jandarma Çerkezköy ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen bir Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.