Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma, tarihi Tevrat, çeşitli objelerle birlikte dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal madde ele geçirdi.
Tekirdağ'da, jandarma ekipleri, İstanbul'da yaşayan K.K., T.C., M.K. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi Çerkezköy ilçesine getirerek, satacağını belirledi.
4 kişi gözaltına alındı
İstanbul'dan gelen şüphelilerin aracını takibe alan jandarma Çerkezköy ilçesinde durdurdu.
Yapılan aramada tarihi olduğu değerlendirilen bir Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Tekirdağ
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