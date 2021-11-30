Olay, eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettiği eşi Necati Gürcan hakkında mahkemeden "uzaklaştırma" kararı aldırdı. Ancak karara rağmen Necati Gürcan, çatıdan evin balkonuna atlayarak içeri girdi. Burada çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Necati Gürcan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, kızlarının gözü önünde eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan, kanlar içinde yere yığıldı. Necati Gürcan, bu kez de bıçağı eşinin koluna ve kalçasına sapladı.

Gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru Gürcan, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Necati Gürcan ise yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Necati Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürcan, adliyeye sevki sırasında gazetecilere, eşini "cinler istediği için öldürdüğünü" iddia etti.

[Fotoğraf: DHA]

Uyuşturucu tedavisi görmüş, psikiyatrik tedaviyi reddetmiş

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde "Eşe karşı kasten öldürmek" suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan Necati Gürcan’ın yargılanmasına başlandı.

Taraf avukatları ile Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter'in salonda hazır bulunduğu duruşmaya Necati Gürcan, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada savunma yapan Gürcan, “Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM’de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofren teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler, ben ise kabul etmedim. Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda eşime araba çarparken görüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Annemi gözümün önünde bıçakladı"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Gürcan çiftinin kızları M.G. ise, “Uzaklaştırma kararı bulunan babamı eve almıyorduk. Buna rağmen zaman zaman gelip annemi tehdit ediyordu. Olay günü evde pasta yaptık. Annem ile yiyip dışarı çıkacaktım. Bu sırada, çatıya çıkıp balkona atlayan babam eve geldi. Annem ile tartışmaya başladı. Kardeşim anlayıp evden ayrıldı. Annem tartıştıkları odanın kapısını kapattı. İçeride arbede yaşandı. Babam sürekli olarak, 'Sizi öldüreceğim' diyordu. Annem ile evden ayrılmak için kapıya yöneldik. Bu sırada mutfağa doğru koşan babam bıçağı alıp annemi bıçakladı. Yere düşmesine rağmen annemi kolundan ve kalçasından bıçaklamaya devam etti. Daha sonra babam kaçtı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının, eksik evrakların beklenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.