Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu icra müdür yardımcısı Erkan K. hakkında, mahkeme heyeti "zincirleme zimmet" suçundan 19 yıl 15 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten 6 yıl olmak üzere 26 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"Zimmete iştirak" suçundan Selman T. 8 yıl, K.I, O.A. ile S.E. ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, Eskişehir 7. İcra Müdür Yardımcısı olan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçiren Erkan K. ve onunla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Erkan K. ile Selman T. tutuklanmış, K.I, O.A. ile S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.