Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de polis denetimi: 55 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. 506 araca 452 bin 933 TL para cezası kesildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde denetleme yaptı. Uygulamalarda 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca ve 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde ve 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denetimlerde 3 bin 344 araç kontrol edildi, 8 bin 661 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
Ekipler, 506 araca 452 bin 933 TL para cezası verdi, 23 araç da trafikten men edildi.
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