Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde denetleme yaptı. Uygulamalarda 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca ve 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde ve 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimlerde 3 bin 344 araç kontrol edildi, 8 bin 661 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Ekipler, 506 araca 452 bin 933 TL para cezası verdi, 23 araç da trafikten men edildi.