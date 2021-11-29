Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanının içerisinde bulunduğu araç ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Başkan Açıl hastanede hayatını kaybetti.

Murat Açıl, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "İmranlı ilçemizde meydana gelen elim kazada İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

Vali Ayhan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. İlçedeki bazı vatandaşlar da kazada hayatını kaybeden Açıl için hastane önünde gözyaşı döktü.