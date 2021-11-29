Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te 4 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te polis, kaçakçılara geçit vermiyor. Ekiplerin iki ayrı adrese yaptığı operasyonda, toplam 4 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ortak operasyonda, Şahinbey ilçesinde bulunan iki adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 4 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron, 140 kilo tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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