Şehitkamil İlçe Emniyet ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ortak operasyonda, Şahinbey ilçesinde bulunan iki adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 4 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron, 140 kilo tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.