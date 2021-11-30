İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle bugün arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri başlatılamamıştı. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, arabalı vapur seferlerinin saat 16.00, yolcu gemisi seferlerinin ise 16.30'dan itibaren yeniden normale döndüğü belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Hava ve deniz şartlarının normale dönmeye başlamasıyla saat 16.00 itibarıyla arabalı vapurları, saat 16.30 itibarıyla da yolcu gemileri sefer tarifesi program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. Ekiplerimiz Alsancak İskelesi'nde çalışmalarına devam etmekte olup Alsancak İskelesi ile bağlantılı seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabilir" denildi.