Olay, saat 15:30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde meydana geldi. Abdullah Çavuş yönetimindeki kamyonet, yokuş aşağı kontrolden çıktı. Mıcır nedeniyle duramayan kamyonet, yol kenarında bulunan Volkan Kaya’ya ait evin duvarına ve penceresine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı pencereden odanın bir bölümünden içeri girdi. Kaza esnasında odada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

"Yol yüzünden araba kaydı"

Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası kamyonet içerisinde bulunan sürücü Abdullah Çavuş, Göne Çavuş ve Fatma Aydoğan kazayı yara almadan atlattı. Kamyonet Sürücüsü Abdullah Çavuş, “Arabanın el freni çekik viteste duruyor. İçerisinde annem ve halam duruyordu. Yolun durumundan dolayı hem anneme zarar gelecekti hem de başkasına zarar gelecekti. Ben niye yolun mıcırlı olmasından dolayı bu sıkıntıyı çekiyorum? Burada birçok çocuk da aracın altında kalabilirdi. Benim vicdanım nasıl rahat edecekti o zaman?” dedi.

Evde 20 günlük bebek vardı

Kamyonetin evin duvarına çarptığı esnada evde olan Volkan Kaya ise, “Evde kirada oturuyorum. 20 günlük çocuğum var. Sesten dolayı korktuk ve hemen dışarı çıktık. Mağdur olan benim. Ne gerekiyorsa yaptırsınlar” diye konuştu.

Kaza sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonette ve dairede maddi hasar meydana geldi.