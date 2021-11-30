Yalova ve ilçelerinde iki gündür kuvvetli lodos etkili oluyor. Subaşı beldesindeki Hacı Ali Saruhan Ortaokulu'nun çatısı uçarak parçaları etrafa saçıldı.

Belediye ekipleri, okul bahçesini çatı parçalarından temizledi.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, belediye ekiplerinin lodos süresince göreve hazır durumda olduğunu söyledi.

Okuldaki olaya hemen müdahale ettiklerini anlatan Canbay, "Çok şükür okulumuzda hiçbir öğrenci ve personelimizin yoktu. Okulların tatil olması olası bir yaralanmanın önüne geçti" dedi.