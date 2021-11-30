Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar kapsamında, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak tedbirler zaman kaybetmeden alındı.

Kent genelinde en yüksek rüzgar hızı saatte 105.48 kilometre ile Dilovası, en düşük rüzgar hızı ise saatte 52.56 kilometre ile Kandıra ilçesinde ölçüldü.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, il genelinde 137 çatı uçması, 32 ağaç devrilmesi gibi 287 olay meydana geldi. Bu olaylarda 8 kişi yaralandı, Derince ve Gebze'de 2 kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

İl genelinde etkili olan fırtınada 21 tekne battı. Bu teknelerden 8’i karaya çıkarıldı.

Kamu kurumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okulda çatı, tavan gibi hasar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının çatısında hasar meydana geldi.