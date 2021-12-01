Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
F.S. yönetimindeki taksi, Bingöl-Muş kara yolunun 7. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kurtaran'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kurtaran'ı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtaran, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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