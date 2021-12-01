Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan doğalgazlı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri patlama riski nedeniyle yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü, otobüste hasar meydana geldi.