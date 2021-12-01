Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

24-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 25 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur ???????? pic.twitter.com/WrlUKS7vvM — Van Emniyet Müdürlüğü (@VanEmniyet) December 1, 2021

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."