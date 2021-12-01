Kaza, merkez Simani Mahallesi Şalvar Camii mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ticari taksi, yaya olarak karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Yusuf Kurtaran’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ağır yaralandı. Kazayı gören kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.