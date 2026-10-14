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Dünya
AA 14.10.2026 17:12

"Louvre Müzesi onarılmazsa kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak" uyarısı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, müze onarılıp dönüştürülmezse kapılarını halka kapatmak zorunda kalacağını söyledi.

"Louvre Müzesi onarılmazsa kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak" uyarısı

Leribault, Le Figaro gazetesine verdiği özel demeçte, Paris'in ünlü yapılarından Louvre Müzesi'nin son durumu hakkında bilgi paylaştı.

Müzenin yönetimine 25 Şubat'ta getirilen Leribault, yapının güvenliği için acil inşaat çalışmalarını sürdürdüklerini, yeni güvenlik kameraları ve koruma tedbirleri aldıklarını, çevresindeki korkuluklarda yenileme çalışmaları yapıldığını aktardı.

Leribault, geçen yıl müzede soygunun gerçekleştiği galerideki diğer mücevherleri, bunları sergileyebilecekleri yeni vitrinler belirlenene kadar buradan çıkardıklarını belirterek​​​​​​​, Avrupa'daki müzelerde artan soygunlara karşı tedbir amacıyla Louvre Müzesi'nde sergilenen diğer bazı değerli eşyaları da güvenli bir yere kaldırdıklarını ifade etti.

İklim ve siber güvenlik konusunda artan risklerle karşı karşıya olduklarına işaret eden Leribault, yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle ziyaretçi sayısında yüzde 8 azalma yaşandığını kaydetti.

Leribault, önceliklerinin müzenin güvenliği olduğuna dikkati çekerek, yapının ekipmanlarının, altyapısının ve binasının yıprandığını vurguladı.

"Yeni hükümetin yenileme çalışmalarına izin vermesi gerekecek"

Müzedeki yürüyen merdivenlerde, ışık sisteminde, tavanda ve klimada onarım çalışmalarına başlandığını dile getiren Leribault, müzeye giriş ücretlerinin makul düzeyde artırılması ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirdi.

"Müze hem çok kötü bir durumda hem de aşırı kalabalık." diyen Leribault, artık 9 milyon ziyaretçiyi müzenin en önemli girişi olan piramit noktasından geçiremediklerine dikkati çekti.

Leribault, "Louvre'un Yeni Rönesansı" başlığı altında müzede yapılacak kapsamlı yenileme planının gerekli olduğunu savunarak bu yenileme sürecinin 15 yıla kadar sürebileceğini belirtti.

Fransa'da 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelecek hükümetin müzedeki yenileme çalışmalarının başlamasına izin vermesi gerekeceğini ifade eden Leribault, "Gelecek hükümetin aklında bu olmalı: Louvre onarılmaz, uygun hale getirilmez, dönüştürülmez ise hızlı bir şekilde saygınlığını yitirecek ve nihayetinde kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak. Bu bir felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Mücevherler çalınmıştı

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025'te soyulmuştu. Dünya gündemine oturan ve 4 kişinin yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü. Soygunda tarihi değere sahip 8 mücevher çalınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki mücevherleri çaldığı belirtilen şüpheliler, soygundan yaklaşık iki hafta sonra sırayla yakalanmış ancak tarihi eserler bulunamamıştı.​​​​​​​

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