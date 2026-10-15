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Dünya
AA 15.10.2026 16:38

Katil Netanyahu İran konusunu görüşmek için "güvenlik toplantısı" düzenleyecek

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu akşam İran konusundaki son gelişmeleri ele almak üzere güvenlik kurumlarının başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Katil Netanyahu İran konusunu görüşmek için "güvenlik toplantısı" düzenleyecek

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, soykırımcı Netanyahu liderliğinde düzenlenecek toplantıya eli kanlı Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü Roman Goffman ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin katılacağını kaydetti.

Toplantıda İsrail'in Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına ilişkin endişelerinin yanı sıra "İran'dan gelecek sürpriz bir saldırı ya da İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimleri sabote etme" girişimleri dahil olmak üzere çeşitli senaryoların ele alınacağı iddia edildi.

İsrail basını, son haftalarda Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Basında, katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran, Lübnan veya Gazze'ye saldırı başlatma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı Filistin - İsrail Çatışması İran İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail-İran çatışması Netanyahu
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