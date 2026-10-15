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Dünya
AA 15.10.2026 14:58

İranlı komutandan, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere uyarı

İran Ordusu Koordinasyondan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, geçiş denemelerine karşı uyarıda bulundu.

İranlı komutandan, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere uyarı

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Seyyari, katıldığı bir programda Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seyyari, İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı’nda yüzde yüz kontrol ve denetim kabiliyetine sahip olduğunu savunarak boğazdan yapılacak her türlü geçişin koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma değinen Seyyari, “Hürmüz Boğazı kapalıdır. Eğer kapalı olmasaydı, petrol oradan geçerdi ve ABD’de benzin fiyatları artmazdı. Bu konu son derece açık ve nettir.” ifadelerini kullandı.

Seyyari, Hürmüz Boğazı’nın batısında Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının, doğusunda ve Umman Denizi’nin kuzeyinde ise İran Ordusu donanmasının güçlü bir varlığa sahip olduğunu ve bölgede yüzde yüz denetim sağlandığını iddia etti.

Boğazdan geçmek isteyen gemilerin durumuna da değinen Seyyari, “Eğer bir geçiş olacaksa, koordineli olmalıdır. Aksi takdirde, haberlerde neler olduğunu görüyorsunuz.” dedi.

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İran ABD İran ilişkileri Hürmüz Boğazı
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