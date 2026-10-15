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Dünya
AA 15.10.2026 16:55

BM: Kolombiya'daki depremden yaklaşık 487 bin kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiğini bildirdi.

BM: Kolombiya'daki depremden yaklaşık 487 bin kişi etkilendi
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiğini, El Nino hava olayının etkisinin artmasıyla en az 57 bin kişinin hayati yardımlardan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

IOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiği belirtilen paylaşımda, acil yardım çağrısı için toplanan fonun, hedeflenen miktarın 4'te 1'ine dahi ulaşamadığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Kolombiya'daki depremden 2 ay sonra El Nino'nun etkisini artırmasıyla en az 57 bin kişi, hayati yardımlardan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya." uyarısında bulunuldu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 331 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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