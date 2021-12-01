Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklardan yolun ortasına ilerleyen arabaya bağlı at, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Otomobil ile karşı karşıya geldiği sırada şaha kalkan at, hem kendini hem de at arabasındaki sahibini salise farkıyla kurtardı.

O anlar kameralar tarafından görüntülendi.