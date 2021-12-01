Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şahlanan at ezilmekten kıl payı kurtuldu
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile karşı karşıya gelen at şaha kalkarak, salise farkıyla ezilmekten kurtuldu. O anlar görüntülendi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklardan yolun ortasına ilerleyen arabaya bağlı at, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Otomobil ile karşı karşıya geldiği sırada şaha kalkan at, hem kendini hem de at arabasındaki sahibini salise farkıyla kurtardı.
O anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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