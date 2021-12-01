Kayseri'de Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olan Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Kayseri kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor. Gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.