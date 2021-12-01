Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da tır ve halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da, dorsesindeki yükle trafik tabelalarına vurarak ilerleyen tır, özel halk otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Çalı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dorsesinde yüklü olan malzemenin iki tarafından taşan parçalarla yol kenarındaki tabelalara çarparak ilerleyen tır, özel halk otobüsüne yandan çarptı.
Çarpma sonucu otobüste bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır, diğer yolcunun ise vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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