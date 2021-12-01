Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Çalı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dorsesinde yüklü olan malzemenin iki tarafından taşan parçalarla yol kenarındaki tabelalara çarparak ilerleyen tır, özel halk otobüsüne yandan çarptı.

Çarpma sonucu otobüste bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır, diğer yolcunun ise vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.