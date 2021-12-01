Murat Erdiç, 2006'da, Yenimahalle ilçesi Beştepeler Mahallesi'nde, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Beştepeler Tümülüsü'nün bulunduğu alanda tek katlı müstakil iş yerini kiraladı.

Maden sektöründe mühendislik ve müşavirlik yapan Erdiç, 2007 yıllında iş yerinin önündeki boş alana farklı türlerde 59 fidan dikti.

Fidanlar, yıllar içinde büyüdü. 10 yıl sonra Erdiç hakkında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sit alanı ilan edilen ve fidan dikilmesi uygun bulunmayan alana fidan diktiği gerekçesiyle dava açıldı.

1 yıl 8 ay hapis cezası

Davada sanık Erdiç'e, iyi hal indirimi uygulanarak, 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası verildi.

Murat Erdiç, “İş yerime daha güzel görünmesi için ağaçlar diktim. Mahalledeki insanlar da bu durumdan memnuniyet duyarak bizlere teşekkür etti. Sonra dava açılınca buranın sit alanı olduğunu öğrendim. Yıllar önce diktiğim ağaçlar nedeniyle ceza aldım. Şimdi 20 ay ceza evinde yatacağım” dedi.