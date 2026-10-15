İstanbul'da meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti

Kentte gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.

Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.