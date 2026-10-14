6 ilde eğitime ara verildi

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini artırarak sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların bugün "sarı uyarı" kapsamında süreceği ifade edildi.

Bu nedenle bugün 6 ilde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediği belirtildi.

Valilik olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşların hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir alındığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle bugün il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan, ayrıca 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personelin ise idari izin kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.

Yalova

Yalova Valiliği, bugün beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Öte yandan Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle iş makineleri yolları açmak için çalışma gerçekleştirdi.

Sakarya

Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Beklenen yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun ise ilgili amirler tarafından değerlendirileceği belirtildi.