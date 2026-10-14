Hafif Sağanak Yağışlı 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.10.2026 16:30

Şiddetli öksürük kalp damarını yırttı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, geçirdiği zatürreye bağlı şiddetli öksürük nöbeti sonucu sağ ana kalp damarı yırtılan 52 yaşındaki kadın, acil müdahaleyle damarına takılan stent sayesinde sağlığına kavuştu.

Şiddetli öksürük kalp damarını yırttı

İlçede yaşayan ve bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan 52 yaşındaki kadın hasta, zatürre tedavisi gördüğü sırada şiddetli öksürük nöbeti geçirdi.

Öksürük esnasında göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hisseden hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, acilen anjiyoya alındı.

Tetkiklerde, hastanın kalbinin sağ ana koroner arterinde (RCA), öksürüğün oluşturduğu yüksek göğüs içi basınca bağlı olarak "spontan diseksiyon" (kendiliğinden yırtılma) meydana geldiği tespit edildi.

Tıp literatüründe nadir rastlanan ve hayati risk taşıyan yırtık, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla damar içerisine stent yerleştirilerek kapatıldı. Sağlığına kavuşan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Milyonda bir görülebilecek bir durum"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın kalp damar tıkanıklığı açısından hiçbir risk faktörü taşımadığını söyledi.

Hastanın zatürre muayenesi sırasında şiddetli bir öksürük atağı yaşadığını aktaran Yaman, süreci şöyle anlattı:

"Hastamız, muayene esnasında hekime 'Sanki şuramda bir şey kopuyor' diyerek ağrısını tarif etmiş. Saatler içinde göğüs ağrısının şiddetlenmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Kalp krizi bulguları üzerine acil anjiyoya aldık. Diğer damarları tamamen sağlıklıydı ancak sağ ana koroner arterinde damar sertliğine bağlı olmayan, kendiliğinden gelişen büyük bir yırtık gördük. Bu durum genellikle trafik kazası veya göğse darbe gibi travmalarda görülür. Ancak şiddetli öksürük veya ileri derece zorlayıcı durumlarda göğüs içi basıncın artmasıyla da tetiklenebiliyor. Öksürüğe bağlı kalp damarı yırtılması tıp literatüründe milyonda bir rastlanabilecek, çok nadir bir tablodur. Hızlıca stent uygulayarak yırtığı kapattık."

"Zamanında müdahale edilmeseydi ölümle sonuçlanabilirdi"

Yırtığın kısmi olmasının ve hastanın zaman kaybetmeden hastaneye başvurmasının hayat kurtardığına dikkati çeken Prof. Dr. Yaman, şunları kaydetti:

"Eğer bu yırtık tam kat olsaydı, kalbin etrafına ya da göğüs boşluğuna kanama gelişir ve hasta bulunduğu yerde hayatını kaybedebilirdi. Bu nedenle hastamız oldukça şanslı. Vatandaşlarımıza özellikle tavsiyemiz; basit gibi görünen şikayetleri dahi ihmal etmemeleridir. Mevsim geçişlerinde sık rastlanan grip veya öksürük gibi durumlar uzuyorsa ve şiddeti artıyorsa mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır. Zamanında müdahale hayat kurtarır."

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Antalya'da ticari gemide yaralanan kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
17:35
Katil İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 2 binden fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldı
17:18
Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine hava engeli
17:13
"Louvre Müzesi onarılmazsa kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak" uyarısı
17:09
NATO Genel Sekreteri Rutte, tek Avrupa ordusuna gerek duyulmadığını söyledi
17:07
YÖK ile Suriye arasında iş birliği mutabakatı imzalandı
Çatalca'da gemi karaya oturdu
Çatalca'da gemi karaya oturdu
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
İşgalci İsrail askerlerinden TRT yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ