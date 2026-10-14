Şiddetli öksürük kalp damarını yırttı

İlçede yaşayan ve bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan 52 yaşındaki kadın hasta, zatürre tedavisi gördüğü sırada şiddetli öksürük nöbeti geçirdi.

Öksürük esnasında göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hisseden hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, acilen anjiyoya alındı.

Tetkiklerde, hastanın kalbinin sağ ana koroner arterinde (RCA), öksürüğün oluşturduğu yüksek göğüs içi basınca bağlı olarak "spontan diseksiyon" (kendiliğinden yırtılma) meydana geldiği tespit edildi.

Tıp literatüründe nadir rastlanan ve hayati risk taşıyan yırtık, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla damar içerisine stent yerleştirilerek kapatıldı. Sağlığına kavuşan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Milyonda bir görülebilecek bir durum"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın kalp damar tıkanıklığı açısından hiçbir risk faktörü taşımadığını söyledi.

Hastanın zatürre muayenesi sırasında şiddetli bir öksürük atağı yaşadığını aktaran Yaman, süreci şöyle anlattı:

"Hastamız, muayene esnasında hekime 'Sanki şuramda bir şey kopuyor' diyerek ağrısını tarif etmiş. Saatler içinde göğüs ağrısının şiddetlenmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Kalp krizi bulguları üzerine acil anjiyoya aldık. Diğer damarları tamamen sağlıklıydı ancak sağ ana koroner arterinde damar sertliğine bağlı olmayan, kendiliğinden gelişen büyük bir yırtık gördük. Bu durum genellikle trafik kazası veya göğse darbe gibi travmalarda görülür. Ancak şiddetli öksürük veya ileri derece zorlayıcı durumlarda göğüs içi basıncın artmasıyla da tetiklenebiliyor. Öksürüğe bağlı kalp damarı yırtılması tıp literatüründe milyonda bir rastlanabilecek, çok nadir bir tablodur. Hızlıca stent uygulayarak yırtığı kapattık."

"Zamanında müdahale edilmeseydi ölümle sonuçlanabilirdi"

Yırtığın kısmi olmasının ve hastanın zaman kaybetmeden hastaneye başvurmasının hayat kurtardığına dikkati çeken Prof. Dr. Yaman, şunları kaydetti:

"Eğer bu yırtık tam kat olsaydı, kalbin etrafına ya da göğüs boşluğuna kanama gelişir ve hasta bulunduğu yerde hayatını kaybedebilirdi. Bu nedenle hastamız oldukça şanslı. Vatandaşlarımıza özellikle tavsiyemiz; basit gibi görünen şikayetleri dahi ihmal etmemeleridir. Mevsim geçişlerinde sık rastlanan grip veya öksürük gibi durumlar uzuyorsa ve şiddeti artıyorsa mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır. Zamanında müdahale hayat kurtarır."