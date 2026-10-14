Antalya'da ticari gemide yaralanan kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, gemide mürettebattan bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile "TCSG-20" ve "TCSG-911" Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Kaş'ın yaklaşık 128 kilometre açığındaki gemiye ulaşan ekipler, yaralıyı güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı. Kaş Limanı'na getirilen yaralı, bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Açıklamada, tahliye çalışmalarında görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık personeli tebrik edildi.