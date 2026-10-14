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Türkiye
AA 14.10.2026 13:44

Kırmızı bültenle aranan dolandırıcı İstanbul'da yakalandı

'Kripto para dolandırıcılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan dolandırıcı İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S'nin Beşiktaş'ta olduğunu belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler R.J.S. ile eşi A.K. gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 avro, 50 bin lira, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 1360 mermi, 2 dron, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü

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Dolandırıcılık Kırmızı Bülten MİT Emniyet Genel Müdürlüğü Kripto Para
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